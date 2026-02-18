Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой — другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков “Реала”, а не скандалить с 60-тысячной толпой»

«О чем мне жалеть? Я поговорил с ними обоими. Винисиус сказал одно, а Престианни — другое. Я не хочу быть левым и говорить, что на 100% верю Престианни, но также не хочу быть правым, утверждая, что правду сказал Винисиус. До гола это был отличный матч: “Бенфика” здорово начала, а “Реал” — очень сильная команда, они изменили ход игры примерно после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который может забить только он или Мбаппе — он должен быть на руках у своей команды, а не скандалить с шестидесятитысячной толпой на стадионе.