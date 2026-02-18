Моуринью о конфликте Винисиуса и Престианни: «Один сказал мне одно, другой — другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков “Реала”, а не скандалить с 60-тысячной толпой»

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус Жуниор обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Форвард «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
«О чем мне жалеть? Я поговорил с ними обоими. Винисиус сказал одно, а Престианни — другое. Я не хочу быть левым и говорить, что на 100% верю Престианни, но также не хочу быть правым, утверждая, что правду сказал Винисиус. До гола это был отличный матч: “Бенфика” здорово начала, а “Реал” — очень сильная команда, они изменили ход игры примерно после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который может забить только он или Мбаппе — он должен быть на руках у своей команды, а не скандалить с шестидесятитысячной толпой на стадионе.
Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок бумаги, на котором было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить желтую карточку. Я провел 1400 матчей на скамейке запасных и знал, кому можно и нельзя показывать желтую. Мы знаем, как это работает. «Реал» заслужил победу.
Меня не будет на скамейке [в ответном матче], я не смогу зайти в раздевалку, пообщаться с командой, мне трудно, но мои помощники будут готовы", — сказал Моуринью в интервью Movistar.
Винисиуса, похоже, назвали «обезьяной». Скандал в ЛЧ, матч «Реала» остановили на 10 минут.