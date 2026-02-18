Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.86
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.25
П2
3.25
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.05
П2
1.28
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Моуринью после 0:1 с «Реалом»: «Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку — мы знаем

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1).

На 85-й минуте игры вингер «Реала» Винисиус Жуниор ударом по ноге сзади сбил хавбека «Бенфики» Ричарда Риоса у границы штрафной мадридцев. Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку — при этом у Винисиуса уже была желтая карточка, полученная на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни.

После фола Моуринью подбежал к резервному судье и начал высказывать претензии, активно жестикулируя, за что получил желтую карточку. Моуринью тут же высказал что-то Летексье и сразу получил вторую желтую.

«Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, на котором было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить желтую карточку (в противном случае эти игроки пропустили бы ответный матч из-за перебора карточек — Спортс» «). Я провел 1400 матчей на скамейке запасных и знал, кому можно и нельзя показывать желтую. Мы знаем, как это работает. “Реал” заслужил победу.

Меня не будет на скамейке [в ответном матче], я не смогу зайти в раздевалку, пообщаться с командой, мне трудно, но мои помощники будут готовы", — сказал Моуринью в интервью Movistar.