Моуринью после 0:1 с «Реалом»: «Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, где было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить карточку — мы знаем

«Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, на котором было написано, что Тчуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить желтую карточку (в противном случае эти игроки пропустили бы ответный матч из-за перебора карточек — Спортс» «). Я провел 1400 матчей на скамейке запасных и знал, кому можно и нельзя показывать желтую. Мы знаем, как это работает. “Реал” заслужил победу.