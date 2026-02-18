Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.86
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.24
П2
3.29
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.06
П2
1.28
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Поконьоли о 2:3 с «ПСЖ»: «Монако» показал крепкий характер, в меньшинстве можно было пропустить больше. Еще не все потеряно"

Тренер «Монако» Себастьян Поконьоли оценил домашнее поражение от «ПСЖ» (2:3) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

"Я разочарован тем, что мы сделали игру более сложной для нас, чем мы сами это планировали. Но в то же время горжусь тем, как мы начали матч, а также тем, как держались вместе, оставшись вдесятером [после удаления Головина] во втором тайме. Мы показали крепкий характер, имея не такую длинную скамейку и много молодых игроков в составе.

Еще не все потеряно, впереди ответный матч. Мои игроки достойны похвалы, ведь в меньшинстве можно было пропустить гораздо больше голов. Ответную игру надо начать с такими же рвением и старанием, как мы сделали это сегодня", — сказал Поконьоли.