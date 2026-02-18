Поконьоли о 2:3 с «ПСЖ»: «Монако» показал крепкий характер, в меньшинстве можно было пропустить больше. Еще не все потеряно"

"Я разочарован тем, что мы сделали игру более сложной для нас, чем мы сами это планировали. Но в то же время горжусь тем, как мы начали матч, а также тем, как держались вместе, оставшись вдесятером [после удаления Головина] во втором тайме. Мы показали крепкий характер, имея не такую длинную скамейку и много молодых игроков в составе.