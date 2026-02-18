Ричмонд
Сафонов о 3:2: «Монако» показал «ПСЖ», что в Лиге чемпионов никто не намерен уступать просто так. Мы выполнили половину работы"

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов оценил гостевую победу над «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы.

Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. В ответном матче произойти может всякое, и мы к этому готовы", — сказал Сафонов.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
