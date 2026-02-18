Ричмонд
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
П1
4.20
X
4.10
П2
1.85
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
П1
2.39
X
3.24
П2
3.25
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
П1
11.00
X
6.16
П2
1.28
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Витинья о камбэке с «Монако»: «Два быстрых пропущенных гола — это сложно, но “ПСЖ” вернулся в игру, и это говорит о нашем характере»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья оценил волевую победу над «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"Фантастика. Два быстрых пропущенных гола — это сложно, но мы вернулись в игру, и это говорит о нашем характере.

Было непросто, но мы сделали это. Во многом это произошло благодаря помощи Дуэ и других парней, вышедших на замену", — сказал Витинья.