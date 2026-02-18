Витинья о камбэке с «Монако»: «Два быстрых пропущенных гола — это сложно, но “ПСЖ” вернулся в игру, и это говорит о нашем характере»

"Фантастика. Два быстрых пропущенных гола — это сложно, но мы вернулись в игру, и это говорит о нашем характере.
Было непросто, но мы сделали это. Во многом это произошло благодаря помощи Дуэ и других парней, вышедших на замену", — сказал Витинья.
Полузащитник «ПСЖ» Витинья оценил волевую победу над «Монако» (3:2) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
"Фантастика. Два быстрых пропущенных гола — это сложно, но мы вернулись в игру, и это говорит о нашем характере.
Было непросто, но мы сделали это. Во многом это произошло благодаря помощи Дуэ и других парней, вышедших на замену", — сказал Витинья.