Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.85
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.24
П2
3.25
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.16
П2
1.28
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Моуринью перед ответным матчем с «Реалом»: «Бенфика» сыграет на стадионе, который сильно давит. Посмотрим, приедет ли Энтони Тэйлор"

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался в преддверии ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Реалом», который пройдет в Мадриде. В первой игре лиссабонцы уступили дома со счетом 0:1.

«Сейчас надо отдохнуть и подумать об игре с “Авешем”, а потом — об игре с “Мадридом”. Я сказал игрокам очень простые вещи. Как и на общем этапе, я говорил, что пока есть жизнь, есть надежда, и пока на кону есть очки, мы будем за них бороться.

Сейчас же дело не в очках, а в противостоянии в целом, где мы проигрываем 0:1. Будем играть против фантастической команды на стадионе [ «Сантьяго Бернабеу»], который сильно давит, ну и посмотрим, приедет ли [арбитр] Энтони Тэйлор", — сказал Моуринью.

Моуринью — судье Тэйлору на парковке после финала ЛЕ: «Гребаный позор!».