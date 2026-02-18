Моуринью перед ответным матчем с «Реалом»: «Бенфика» сыграет на стадионе, который сильно давит. Посмотрим, приедет ли Энтони Тэйлор"

«Сейчас надо отдохнуть и подумать об игре с “Авешем”, а потом — об игре с “Мадридом”. Я сказал игрокам очень простые вещи. Как и на общем этапе, я говорил, что пока есть жизнь, есть надежда, и пока на кону есть очки, мы будем за них бороться.
Сейчас же дело не в очках, а в противостоянии в целом, где мы проигрываем 0:1. Будем играть против фантастической команды на стадионе [ «Сантьяго Бернабеу»], который сильно давит, ну и посмотрим, приедет ли [арбитр] Энтони Тэйлор", — сказал Моуринью.
Моуринью — судье Тэйлору на парковке после финала ЛЕ: «Гребаный позор!».