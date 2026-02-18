«Олимпиакос» — «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Матч пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.
«Байер» сыграет в гостях с «Олимпиакосом» в первом стыковом матче.
Матч пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис».
Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажет Оkkо.
Таблица Лиги чемпионов.
Статистика Лиги чемпионов.