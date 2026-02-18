Генич о переходе Сауся в «Спартак»: «Не понимаю, что он может им дать. Я удивлен»

«Для меня непонятен переход Сауся в “Спартак”. Вообще не представляю, зачем им это нужно. Не понимаю, что Саусь может им дать. Я удивлен», — сказал комментатор.
В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету Сауся 1 гол и 2 ассиста.
Константин Генич оценил переход вингера «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».
