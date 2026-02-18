Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
7.50
X
5.35
П2
1.40
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
П1
4.20
X
4.10
П2
1.87
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
П1
2.40
X
3.25
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Монако
2
:
ПСЖ
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Реал
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
2
:
Аталанта
0
Генич о переходе Сауся в «Спартак»: «Не понимаю, что он может им дать. Я удивлен»

Константин Генич оценил переход вингера «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

«Для меня непонятен переход Сауся в “Спартак”. Вообще не представляю, зачем им это нужно. Не понимаю, что Саусь может им дать. Я удивлен», — сказал комментатор.

В 17 матчах текущего сезона РПЛ на счету Сауся 1 гол и 2 ассиста.