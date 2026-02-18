Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.42
П2
1.40
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.87
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.20
П2
3.20
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.12
П2
1.28
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.75
П2
1.97
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.29
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.30
П2
3.00

Снейдер об Отаменди, показавшем Винисиусу тату с Кубком мира: «Я бы ответил: “Месси выиграл тот ЧМ, а не ты”. Если ты делаешь это при счете 0:1, у тебя не все в порядке с голово

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал защитника «Бенфики» Николаса Отаменди, провоцировавшего Винисиуса Жуниора.

Источник: Спортс"

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Бенфику» на выезде со счетом 1:0. На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Отаменди со смехом показал бразильцу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022 году.

«Ты делаешь это, проигрывая со счетом 0:1? У тебя просто не все в порядке с головой. Это очень по-детски. На месте Винисиуса я бы сказал: “Дружище, ты не выиграл тот чемпионат мира. Его выиграл Месси. Ты не имеешь к этому никакого отношения.

Он выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» четыре или пять раз (у Винисиуса две победы в ЛЧ и три титула Ла Лиги — Спортс«“). Честно говоря, ты проделываешь это не с той командой. Возможно, это сработало бы для других, но не для Винисиуса”, — сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport.

Отаменди троллил Винисиуса тату с Кубком мира. Там два Месси и титулы.