Гильем Балаге: «Арбелоа был одним из главных солдат Моуринью в “Реале” — вступался за него в раздевалке, отвечал на критику извне. Если бы Жозе приказал биться о стену головой, Альваро снес&n

Когда в 2013 году уход Моуринью стал неизбежен, Арбелоа не скрывал своей позиции. Показательны кадры, сделанные в его последние дни [в «Реале»]: фотография Моуринью на скамейке запасных в «Вальдебебасе», Арбелоа рядом с ним и тренерским штабом. Словно он говорит, что уже не просто игрок, а почти член ближайшего окружения. Позже Моуринью сказал, что покинул «Реал» с другом, а не просто с учеником. Арбелоа с тех пор говорил, что его защита почти ничего ему не стоила, и он бы сделал это снова.