Кучаев о жене-фигуристке: «Спорили, какой вид спорта сложнее. Она смотрит на часы, а я на то, что одно дело бегать, а другое — катиться на коньках. Нет ничего легкого»

— У нее аналогично было. Например, она знает, что у них тренировки целый день, а у нас — два часа. Если две тренировки в день, то суммарно — четыре часа. Это максимум, сколько футболисты тренируются в день, если они не Криштиану Роналду. Но это же просто другие нагрузки. Жена смотрит на часы, а я на то, что одно дело бегать, а другое — катиться на коньках. Все эти споры — больше ради забавы, — сказал Кучаев.