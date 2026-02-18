Кучаев о жене-фигуристке: «Спорили, какой вид спорта сложнее. Она смотрит на часы, а я на то, что одно дело бегать, а другое — катиться на коньках. Нет ничего легкого»

— Жена — известная фигуристка. Вы — футболист. Спорили когда-нибудь, какой вид спорта популярнее?
— Конечно. Она говорит про свой вид спорта, я — про свой. Она находит доводы, которые в моем понимании ничего не доказывают. Мы даже спорили, какой вид спорта сложнее. Я это делаю уже из принципа, чтобы просто над ней посмеяться, чтобы она в грудь себя била и доказывала мне обратное.
Начав с ней встречаться и жить, я понял, насколько любой вид спорта реально сложный. Нет ничего легкого. Хотя раньше всегда казалось, что футбол — самый сложный вид спорта.
— Она говорила наоборот?
— У нее аналогично было. Например, она знает, что у них тренировки целый день, а у нас — два часа. Если две тренировки в день, то суммарно — четыре часа. Это максимум, сколько футболисты тренируются в день, если они не Криштиану Роналду. Но это же просто другие нагрузки. Жена смотрит на часы, а я на то, что одно дело бегать, а другое — катиться на коньках. Все эти споры — больше ради забавы, — сказал Кучаев.