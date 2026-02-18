Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
36.00
X
14.00
П2
1.06
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.40
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.57
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.00
П2
2.75
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
6.62
X
3.50
П2
1.67
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
5.20
П2
1.25
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Клаттенбург извинился за комментарий об инциденте с Винисиусом: «Ничто не оправдывает расизм ни в спорте, ни в жизни. Мои слова были неуклюжими и неправильными»

Бывший судья Марк Клаттенбург принес извинения за свои слова о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Источник: Спортс"

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Клаттенбург комментировал этот эпизод после игры: «Винисиус сам себе навредил и сильно усложнил задачу арбитру. Надо было отпраздновать гол и вернуться назад».

"Ничто не оправдывает расизм ни в спорте, ни в жизни. Я благодарен, что у меня есть возможность прояснить сказанное вчера. Я допустил ошибку и прошу прощения.

Это был прямой эфир, моя работа — реагировать в моменте, и слова, которые я использовал, были неуклюжими и неправильными. Я уже извлекаю уроки из этого и благодарен своим коллегам, которые достойно освещали эту ситуацию", — заявил экс-арбитр.