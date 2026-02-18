Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
38.00
X
13.00
П2
1.07
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.30
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.55
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.05
П2
2.80
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
5.86
X
3.50
П2
1.70
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
27.00
X
5.70
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Пономарев про Головина: «Пора на тренерскую работу, может. Возраст сказывается, пошли нарушения, хочет играть лучше, а не получается, скоро сядет на лавку. Главное — заканчивать войну с самим собой»

Владимир Пономарев на фоне удалений Александра Головина в двух матчах подряд предложил хавбеку «Монако» подумать о завершении карьеры.

Источник: Спортс"

"Вчерашний матч Лиги чемпионов я не смотрел, только счет увидел и знаю, что Головин удалился.

Вряд ли он сейчас усилил бы ЦСКА, если бы вернулся. Ему уже около тридцати, возраст сказывается, и нарушения пошли. Система игры уже не та, что прежде. Нервничает он. Хочет играть лучше, а у него ничего не получается. Скоро сядет на лавку, а потом отдадут в аренду куда-нибудь, вот этим все и закончится.

Но здесь главное — заканчивать войну с самим собой. Может, стоит поискать другую работу, тренерскую, если есть к этому призвание. Это нормально", — сказал экс-защитник ЦСКА.