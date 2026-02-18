Девушка Винисиуса о расистском скандале с игроком: «Мы должны говорить о мужестве и силе, с которыми он прошел через все это. Он провел прекрасную игру, я восхищена им»

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.