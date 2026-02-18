Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
14.25
X
6.60
П2
1.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.60
П2
1.95
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.10
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.40
П2
3.15
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.90
П2
3.25
Футбол. Испания
перерыв
Леванте
0
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
5.09
X
2.65
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Девушка Винисиуса о расистском скандале с игроком: «Мы должны говорить о мужестве и силе, с которыми он прошел через все это. Он провел прекрасную игру, я восхищена им»

Вирджиния Фонсека, девушка вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, высказалась о расистском скандале с участием игрока.

Источник: Спортс"

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

"Мы должны говорить о его мужестве, о его силе, с которой он прошел через все это на поле и продолжал играть.

Он провел прекрасную игру, забил победный гол. Я восхищена им. Я всегда с ним и всегда болею за него", — сказала Фонсека в интервью Globo.