Арбелоа про 1:0 с «Бенфикой»: «Тот “Реал”, который хотят видеть все мадридисты. Я очень доволен разницей в сравнении с игрой трехнедельной давности»

Естественно, соперник больше раскрывался, и порой мяч ходил от штрафной до штрафной, было меньше контроля. В этом матче мы четко увидели тот «Реал», который мы хотим видеть: надежный, такой, в котором все усердно работают и играют на команду. Я очень доволен разницей в сравнении с игрой трехнедельной давности. Мы увидели совершенно другую команду, и это тот «Реал», который хотят видеть все мадридисты.