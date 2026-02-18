Ричмонд
Генич о Боселли в «Краснодаре»: «Трансфер из разряда “потому что надо”. Абы кого надо взять. Могли подписать игрока из команды уровня плей-офф ЛЧ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе Хуана Мануэля Боселли в «Краснодар».

Источник: Спортс"

— Не получилось у Перрена. Для «Краснодара» это боль. Особенно для Мусаева. Не хотели многие в клубе отпускать Козлова [в ЦСКА]. Но так сложились обстоятельства. И трансфер Боселли — это из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять.

— А могли кого‑то другого взять?

— Могли. Я не могу рассказать все инсайды. Но игрока из команды уровня плей‑офф Лиги чемпионов. Причем там все было на мази, но не получилось. В этом я вижу и слышу боль «Краснодара». Очень трудно трансфер сейчас совершить, — сказал Генич.