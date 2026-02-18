Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
38.00
X
14.00
П2
1.07
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.30
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.55
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.05
П2
2.80
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
5.86
X
3.50
П2
1.73
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
27.00
X
5.70
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Агент Престианни о расистском скандале с Винисиусом: «Я верю Джанлуке — у него достаточно знаний и профессионализма, чтобы вести себя как футболист элитного статуса»

Гастон Фернандес, агент форварда «Бенфики» Джанлуки Престианни, высказался о скандале с участием своего клиента.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«Матч Лиги чемпионов, высокий накал страстей, Винисиус и инцидент с фанатами “Бенфики”, ссора, в которой Джанлука защищает свою команду от неуважительного отношения игрока гостей к болельщикам… Я был на стадионе, и вот что я увидел.

Кроме того, случилось все, чего следует ожидать, когда присутствует такая фигура мирового масштаба, как Винисиус. Есть миллионы кадров, на которых футболисты прикрывают рты футболками или даже руками, чтобы по их губам ничего нельзя было прочитать… Я думаю, что может быть много способов воспользоваться этим, начиная с расизма…

Я верю Джанлуке, потому что у него достаточно знаний и профессионализма, чтобы вести себя как футболист элитного статуса. Давайте будем честны и прекратим спектакль. Только Престианни и Винисиус знают, что они сказали друг другу", — написал Фернандес в соцсети.