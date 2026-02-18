Ричмонд
УЕФА поддержит расширение клубного ЧМ до 48 участников при условии, что турнир не начнут проводить каждые два года, как предлагал «Реал»

УЕФА готов поддержать предложение ФИФА расширить ЧМ среди клубов до 48 участников.

Источник: Спортс"

Прежде Союз европейских футбольных ассоциаций противился изменению формата турнира из опасений, что он может негативно повлиять на статус Лиги чемпионов.

Теперь же европейская организация готова идти на уступки при условии, что КЧМ не будут проводить каждые два года, как предлагал «Реал».

Некоторые представители УЕФА опасаются того, что крупные выплаты участникам клубного чемпионата мира могут оказать дестабилизирующий эффект на европейский футбол, однако это рассматривается как меньшее из зол в сравнении с увеличением частоты проведения турнира.