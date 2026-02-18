Лапорта о судействе: «Когда у “Барсы” спад, нас пытаются раздавить, а другим помогают. В этих командах блестяще ныряют»

Есть определенные судьи — и это уже становится постоянным явлением — которые, когда судят наши матчи, портят нам игру. И это, простите за выражение, так и есть, это реальность. Мы могли бы назвать каждого из них, потому что это случилось не один раз", — сказал Лапорта.