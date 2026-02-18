Лапорта о судействе: «Когда у “Барсы” спад, нас пытаются раздавить, а другим помогают. В этих командах блестяще ныряют»

"Когда у нас спад, нас пытаются раздавить, а когда у других спад, им помогают. Там [в этих командах] научились плавать, блестяще ныряют.
Есть определенные судьи — и это уже становится постоянным явлением — которые, когда судят наши матчи, портят нам игру. И это, простите за выражение, так и есть, это реальность. Мы могли бы назвать каждого из них, потому что это случилось не один раз", — сказал Лапорта.
Лапорта о судьях: «На поле и за его пределами есть люди, которые не хотят, чтобы “Барса” выиграла Ла Лигу, но мы победим. Некоторые пользуются нашим спадом, чтобы сломить нас».
Жоан Лапорта: «Решения судей вредят “Барсе”, и это трудно понять с учетом технологий, но мы уже привыкли. Эти сферы власти… Мы всегда должны быть начеку».