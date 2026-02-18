Сафонов о 5 подряд попаданиях в старт «ПСЖ»: «Это не значит, что я буду играть в следующих матчах, нужно продолжать работать. Конкуренция касается всех, в том числе и вратарей»

Российский голкипер вышел в стартовом составе парижской команды 5 раз подряд.
"Конечно, немного сложно играть в условиях конкуренции, которая касается всех, в том числе и вратарей.
В последних матчах я играю больше, но это не значит, что я буду играть в следующих матчах. Я должен продолжать работать, чтобы выйти в стартовом составе в следующей игре«, — сказал Сафонов после победы над “Монако” в Лиге чемпионов (3:2).
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше