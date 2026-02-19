Альваро Арбелоа: «Нулевая терпимость к расизму должна быть безоговорочной. Верю Винисиусу, он не стал бы выдумывать. Никогда не буду сомневаться в его словах»

Я только спросил его, хочет ли он продолжать играть. Мы были на его стороне, и, какое бы решение он ни принял, мы бы его поддержали. Мы всегда должны его поддерживать и оставаться командой. Я всегда говорил им: вместе идем вперед — вместе умираем. Когда кто-то ведет себя так по отношению к одному из нас, мы всегда стоим за него. Мы сплоченная команда, и мы всегда будем бороться вместе, как в этот раз.