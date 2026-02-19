Ричмонд
Альваро Арбелоа: «Нулевая терпимость к расизму должна быть безоговорочной. Верю Винисиусу, он не стал бы выдумывать. Никогда не буду сомневаться в его словах»

Альваро Арбелоа рассказал о своем отношении к оскорблениям в адрес Винисиуса Жуниора со стороны Джанлуки Престианни во время матча «Бенфика» — «Реал» (0:1).

Источник: Спортс"

"Нулевая терпимость к расизму должна быть для нас безоговорочной, мы не можем допускать подобного на футбольном поле в 2026 году. Я, разумеется, верю тому, что рассказал мне Винисиус. Не думаю, что он стал бы выдумывать нечто подобное, и я никогда не буду сомневаться в его словах.

Я только спросил его, хочет ли он продолжать играть. Мы были на его стороне, и, какое бы решение он ни принял, мы бы его поддержали. Мы всегда должны его поддерживать и оставаться командой. Я всегда говорил им: вместе идем вперед — вместе умираем. Когда кто-то ведет себя так по отношению к одному из нас, мы всегда стоим за него. Мы сплоченная команда, и мы всегда будем бороться вместе, как в этот раз.

Судья сказал мне, что ничего не слышал и ничего не может сделать в таких ситуациях«, — сказал главный тренер “Реала”.

Новый враг Винисиуса — Джанлука Престианни. Он дрался с бразильцем (другим), получал по лицу от ультрас и привлекал «Реал».