Диас о том, что «Бавария» заплатила за него 70 млн евро: «Меня спрашивали об этом еще в день подписания. Не собираюсь говорить себе, что теперь обязан быть лучшим. Речь всегда шла о команде&ra

Я не собирался оказывать на себя дополнительное давление или говорить себе, что теперь обязан быть лучшим. Нет, речь всегда шла и идет о команде. Я хотел двигаться шаг за шагом, прежде всего освоиться в коллективе, а затем просто делать свою работу. У меня было несколько хороших матчей, и должен сказать, что спустя несколько месяцев я чувствую себя гораздо комфортнее", — сказал Диас.