Телеведущая Скотт о скандале с Винисиусом и Престианни: «Если то, что ты говоришь, настолько постыдно, что это приходится скрывать, то ты неправ. Слова Моуринью — вредный нарратив»

Оскорбления на расовой почве в этом виде спорта — не новость, в прошлые десятилетия игроки страдали от ужасных оскорблений, чтобы проложить путь для того, чтобы такие игроки, как Винисиус, могли праздновать без ограничений. Но и в 2026 году это не всегда работает. От них — в том числе и от Винисиуса — все еще ожидают, что они будут выше этого, что они ответят игрой.