Игроки «Олимпиакоса» столкнулись головами в игре с «Байером». Пирола разбил лоб до крови, защитник продолжил игру в шапочке

Пирола разбил себе лоб, у итальянца началось сильное кровотечение, ему долго оказывали помощь.
Футболист продолжил встречу в защитной шапочке-сеточке. Удар по Рецосу пришелся в область щеки.
Изображение: кадр из трансляции.
Футболисты «Олимпиакоса» Панайотис Рецос и Лоренцо Пирола врезались друг в друга головами в попытке заполучить верховой мяч в ходе игры с «Байером» в Лиге чемпионов (0:0, второй тайм).
