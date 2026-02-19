Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
84.00
X
11.50
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
Все коэффициенты
П1
73.00
X
22.00
П2
1.01
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Игроки «Олимпиакоса» столкнулись головами в игре с «Байером». Пирола разбил лоб до крови, защитник продолжил игру в шапочке

Футболисты «Олимпиакоса» Панайотис Рецос и Лоренцо Пирола врезались друг в друга головами в попытке заполучить верховой мяч в ходе игры с «Байером» в Лиге чемпионов (0:0, второй тайм).

Пирола разбил себе лоб, у итальянца началось сильное кровотечение, ему долго оказывали помощь.

Футболист продолжил встречу в защитной шапочке-сеточке. Удар по Рецосу пришелся в область щеки.

Изображение: кадр из трансляции.