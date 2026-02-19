ЦСКА предложил 30 млн евро за Этта-Эйонга, но форвард не заинтересован в переходе в РПЛ. Лучший бомбардир «Леванте» интересен «Барсе», «Реалу», «Арсеналу» и «МЮ»

Как сообщают Фабрицио Романо и Бен Джейкобс, ЦСКА предложил 30 миллионов евро в качестве фиксированной суммы за трансфер 22-летнего нападающего. Испанский клуб был готов продать игрока, но сам он не намерен переходить в Мир РПЛ.