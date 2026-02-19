Ричмонд
ЦСКА предложил 30 млн евро за Этта-Эйонга, но форвард не заинтересован в переходе в РПЛ. Лучший бомбардир «Леванте» интересен «Барсе», «Реалу», «Арсеналу» и «МЮ»

Лучший бомбардир «Леванте» Карл Этта-Эйонг отказался от перехода в Россию.

Источник: Спортс"

Как сообщают Фабрицио Романо и Бен Джейкобс, ЦСКА предложил 30 миллионов евро в качестве фиксированной суммы за трансфер 22-летнего нападающего. Испанский клуб был готов продать игрока, но сам он не намерен переходить в Мир РПЛ.

Камерунский футболист предпочитает остаться в своей нынешней команде до конца сезона и перейти в клуб из топ-лиги летом. Интерес к нему проявляют «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» «Арсенал», «Фулхэм» и «Эвертон».

В текущем сезоне Ла Лиги Этта-Эйонг провел 19 матчей и забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь.