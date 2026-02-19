Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Аллегри об удалении в матче с «Комо»: «Фабрегас придерживал Салемакерса, я защищал Алексиса. В следующий раз я тоже сделаю подкат, когда кто-то будет бежать у линии»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Комо» в 24-м туре Серии А (1:1).

На 80-й минуте этого матча Аллегри получил красную карточку за перепалку с тренерским штабом соперника.

«Игра с “Комо” была непростой. Пропустив первой, команда отреагировала хорошо. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуться на победный путь в воскресном матче с “Пармой”.

Это был сложный матч, временами скучный. Леау хорошо действовал в эпизоде с забитым голом, как и Яшари, отдавший результативную передачу. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать".

Об удалении.

«Я думаю, что был фол. Салемакерс пытался вернуть мяч, и я думаю, Фабрегас придерживал его».

О том, что Фабрегас признался в этом.

«Я понимаю, но тогда в следующий раз, когда кто-то будет бежать у линии, я сделаю подкат и тоже войду на поле. Я пошел туда, чтобы защитить Салемакерса, и на меня набросился один из сотрудников “Комо”, — сказал Аллегри.