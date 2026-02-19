Аллегри об удалении в матче с «Комо»: «Фабрегас придерживал Салемакерса, я защищал Алексиса. В следующий раз я тоже сделаю подкат, когда кто-то будет бежать у линии»

На 80-й минуте этого матча Аллегри получил красную карточку за перепалку с тренерским штабом соперника.
«Игра с “Комо” была непростой. Пропустив первой, команда отреагировала хорошо. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуться на победный путь в воскресном матче с “Пармой”.
Это был сложный матч, временами скучный. Леау хорошо действовал в эпизоде с забитым голом, как и Яшари, отдавший результативную передачу. Мы должны сохранять спокойствие и продолжать работать".
Об удалении.
«Я думаю, что был фол. Салемакерс пытался вернуть мяч, и я думаю, Фабрегас придерживал его».
О том, что Фабрегас признался в этом.
«Я понимаю, но тогда в следующий раз, когда кто-то будет бежать у линии, я сделаю подкат и тоже войду на поле. Я пошел туда, чтобы защитить Салемакерса, и на меня набросился один из сотрудников “Комо”, — сказал Аллегри.