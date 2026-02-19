Ричмонд
Артета про 2:2 с «Вулвс»: «Арсенал» играл не так, как надо для победы. Нужно принять этот удар, мы его заслужили. Лучше не давать сейчас оценок, легко сказать что-то, что навредит команде"

Микель Артета прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в АПЛ.

"Очень сложно это принять. Во втором тайме мы играли не так, как должны были и как нужно для победы в матче АПЛ. Лучше не давать сейчас оценок, у всех сейчас слишком много эмоций. Нужно принять этот удар, мы его заслужили.

Легко на эмоциях сказать что-то, что навредит команде. Все хотят как можно лучшего. Надо переживать и трудные времена. Сегодня мы заплатили свою цену на последней минуте. Надо делать базовые вещи намного лучше, чем делали мы.

Надо критически отнестись к себе, потому что мы сыграли недостаточно хорошо. В последние месяцы в чемпионате мы выступаем нестабильно.

В тяжелую минуту нужно показать, насколько сильно мы хотим победить и насколько мы хороши. Надо проявить характер«, — сказал главный тренер “Арсенала” в интервью Sky Sports.