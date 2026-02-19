Фабрегас извинился за то, что придерживал Салемакерса: «Надеюсь, этого больше не повторится. Руки нужно оставлять дома, как говорил Киву»

На 79-й минуте Фабрегас придержал за футболку Алексиса Салемакерса, пытавшегося догнать соперника после потери мяча. Бельгиец возмутился, после чего начал негодовать и возглавляющий «Милан» Массимилиано Аллегри.
За перепалку с тренерским штабом соперника главный тренер «россонери» получил красную карточку.
"Я приношу извинения, потому что я сделал что-то нехорошее. Как говорил Киву, руки нужно оставлять дома. Я надеюсь, что больше никогда этого не повторится.
Мы играли как зрелая команда. У нас молодая команда, но мы играли с характером. Я очень горжусь тем, что мы показали отличную игру, которую повторим в субботу против «Ювентуса». Через 64 часа у нас еще один важный матч, и нам нужно быть сосредоточенными. Было важно показать такую игру, особенно после поражения от «Фиорентины», — сказал Фабрегас.