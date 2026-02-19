Тренер «Карабаха» про 1:6 от «Ньюкасла»: «Верю, что футбол в Азербайджане стал популярнее, а мировой футбол лучше узнал нас. Не хотели крупно проигрывать, но должны принять поражение»

Хочу поблагодарить болельщиков. Несмотря на крупное поражение, они поддерживали нас до конца. Это показывает наше единство. Здесь, как и ранее в Ливерпуле, мы увидели, что такое большой футбол. Мы не падаем духом. Нужно смотреть вперед с позитивом.