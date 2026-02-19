Ричмонд
Эспозито об 1:3: «Выход “Интера” в следующий раунд ЛЧ еще возможен. У других команд тоже были проблемы с “Буде” — сделаем все, чтобы переломить ситуацию»

Нападающий «Интера» Франческо Эспозито высказался о поражении от «Буде-Глимт» (1:3) в первом стыковом матче за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Не думаю, что дело в настрое. Мы видели, что и другие команды испытывали проблемы с “Буде” на этом стадионе. Два пропущенных гола во втором тайме стали для нас ударом, но мы все еще пройти дальше.

Мы знаем свою силу на домашнем стадионе. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, но мы убеждены, что выход в следующий раунд еще возможен. Это по-прежнему возможно, и мы сделаем все, чтобы переломить ситуацию", — сказал Франческо Эспозито.

Мамочки, «Буде» раскатал «Интер» — 3:1! Браво команде Хайкина ?