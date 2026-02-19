Эспозито об 1:3: «Выход “Интера” в следующий раунд ЛЧ еще возможен. У других команд тоже были проблемы с “Буде” — сделаем все, чтобы переломить ситуацию»

Мы знаем свою силу на домашнем стадионе. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, но мы убеждены, что выход в следующий раунд еще возможен. Это по-прежнему возможно, и мы сделаем все, чтобы переломить ситуацию", — сказал Франческо Эспозито.