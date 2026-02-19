Шнякин считает равными составы комментаторов «Матч ТВ» и Okko: «Генич — один из самых популярных в стране, с железобетонным стояком на комментарий. Нагучев — элита, люблю Алхазова»

Я люблю Дениса Алхазова. Так как это младший товарищ, я могу и покритиковать. Мне не кажется сверхудачной его работа на финале Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Было слишком много речевых оборотов, чем я страдал — это влияние Василия Уткина. Было слишком много метафор, в какой-то он просто зарылся в них, и забыл комментировать футбол, а его партнер по репортажу его остужал, но Денис — очень талантливый комментатор с прекрасной реакцией, речью, нормальное понимание футбола.