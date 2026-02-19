Ричмонд
Шнякин считает равными составы комментаторов «Матч ТВ» и Okko: «Генич — один из самых популярных в стране, с железобетонным стояком на комментарий. Нагучев — элита, люблю Алхазова»

Дмитрий Шнякин сравнил составы комментаторов на «Матч ТВ» и Okko.

Источник: Спортс"

«На мой взгляд, абсолютно равный с учетом нескольких трансферов. Так получилось, Степа (Степан Манаков — Спортс»") пошел за мечтой, за любимым чемпионатом, Бундеслигой. Хорошие перспективы были у Степы.

Генич — один из самых популярных в стране, с каким-то железобетонным, уж простите, стояком на комментарий, на РПЛ. То, как Костя готовится, то, как он возбуждается от возможности работать, комментировать — это очень важное качество. Молодые комментаторы бы на это посмотрели — то, как Костя относится к любой игре, которую он получает.

Костя Генич, Роман Трушечкин, Игорь Кытманов… Как бы ни относились к Артему Шмелькову — от трех тренеров уровня РПЛ слышал, что им очень нравится, как работает Шмельков.

Артем сам достаточно футбольный человек, неплохо бьет по мячу, у него хорошо наметан глаз на перестроения, на нюансы, связанные с игрой.

Рома Нагучев ответственен за сторителлинг, и то он очень сильно поменялся — обратите внимание, как Рома работает на больших российских матчах, какой у него фокус на игре, как он ломает сам себя и пытается убрать истории про Бундеслигу и бабушку резервного вратаря, который родом из Голландии, а еще она… И дальше пошла помойка фактов, как я люблю говорить (смеется). Рома очень сильно над собой поработал, он — элита, великолепный русский язык, здорово кукушка работает, реакция.

Но мне нравится состав Okko. Николай Саприн — мой папа-комментатор. Мой первый репортаж в жизни был в паре с Саприным. Правда, я его обманул, чтобы попасть на репортаж. Это 2006 или 2007 год. Вижу заранее его расписание, я работал на сайте, у него абсолютно ненужный гала-матч.

Я подошел: «Коль, ну если когда-нибудь будет возможность, какой-нибудь никому ненужный матч, может, гала-матч, в ближайший год, можешь меня позвать, хочу попробовать себя комментатором». Он такой: «Ты не поверишь, уже на следующей неделе такой матч». Коля удивился, как все совпало, я обманом, заранее посмотрел расписание.

Он меня взял, это бэ-мэ-кукареку, отвратительный репортаж, но мне это зачлось, я потом страховал людей, когда они опаздывали — и так началась карьера.

Саприн — сильный комментатор, он любит работать в режиме подкаста, у них кое-что есть общее с Черданцевым.

Я люблю Дениса Алхазова. Так как это младший товарищ, я могу и покритиковать. Мне не кажется сверхудачной его работа на финале Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Было слишком много речевых оборотов, чем я страдал — это влияние Василия Уткина. Было слишком много метафор, в какой-то он просто зарылся в них, и забыл комментировать футбол, а его партнер по репортажу его остужал, но Денис — очень талантливый комментатор с прекрасной реакцией, речью, нормальное понимание футбола.

Мне нравится Паша Чепурин. Мне нравятся люди, которые играли или играют. Есть обратный пример — Стас Минин, который никогда особо по мячу не бил, но [у него] выдающееся насмотренность, отношение к профессии. Минин — один из главных комментаторов страны, один из самых любимых, давай так скажем.

У Чепурина хорошая вовлеченность в игру. Мне это близко — я люблю разбирать моменты, не всегда лезу в тактику, но могу описать игровые моменты, пропуская через свой опыт.

Стогниенко — звезда. По-моему, абсолютно равные [составы]. Хотя у Okko комментаторов просто больше. Артем Борисов тот же, — сказал Дмитрий Шнякин.