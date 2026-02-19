Ричмонд
Симеоне про 3:3 с «Брюгге»: «Именно такой матч ожидали — против самого сложного соперника в ЛЧ. “Атлетико” контролировал игру в 1-м тайме, но ничья — справедливый результат»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно результата первого стыкового матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3).

Источник: Спортс"

— Матч прошел именно так, как мы и ожидали — против самого сложного соперника в Лиге чемпионов. У них много молодых и очень трудолюбивых игроков. Мы знали, что будет непросто.

В первом тайме мы контролировали игру, забили два гола и провели несколько контратак, которыми не смогли эффективно воспользоваться.

Во втором тайме соперник вернулись в игру, а мы уже не атаковали так, как раньше. «Брюгге» сравнял счет, затем мы повели 3:2, а их третий гол стал результатом нашей ошибки в обороне — они воспользовались этим шансом.

— У вас осталось ощущение, что вы могли бы добиться лучшего результата?

— Если судить по первому тайму, то да.

Если же посмотреть на ситуацию в целом, то ничья — это справедливый результат. Обе команды имели шансы, воспользовались ими. Ответный матч состоится дома, и мы надеемся на отличную игру, — сказал Диего Симеоне.

Много крови в матче «Байера», безумные 3:3 «Атлетико» и «Брюгге». 19 голов в ЛЧ.