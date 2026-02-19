Ричмонд
Властимил Петржела: «Не нравится, как формируется “Зенит”. Не нравится, что играют зарубежные футболисты. В моей команде было 9 русских, которые играли в сборной»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность смены вектора петербургской команды в сторону российских футболистов, если она не станет чемпионом РПЛ во втором сезоне подряд.

Источник: Спортс"

— Дай Бог, чтобы так все и было. Мне очень не нравится, как сейчас формируется «Зенит». Не нравится, что играют эти зарубежные игроки, — отметил Петржела.

— Почему? Под вашим руководством в команде ведь тоже было много легионеров из Чехии и Словакии.

— Были, но они были молодые ребята, никакие не опытные игроки. При этом, на первом месте для меня всегда были и играли молодые русские.

— То есть можно сказать, что вы развивали российских футболистов в «Зените» лучше, чем Семак сейчас?

— В команде было 9 русских, которые играли в сборной — это говорит о многом.

Когда я пришел в «Зенит» этим мальчикам было по 18−19 лет, и благодаря мне они добрались до сборной России, — сказал Властимил Петржела.