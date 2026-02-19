Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Артета о 2-м тайме с «Вулвс»: «Арсенал» не смог доминировать, хоть и забил второй гол. Нужно отдать должное сопернику, но мы им помогли своей игрой"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре команды во втором тайме матча 31-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

Источник: Спортс"

Лондонцы упустили победу, пропустив в добавленное время ко второму тайму.

"Один эпизод наслаивался другим эпизодом. Мы хоть и забили второй гол, но не смогли взять игру под контроль и доминировать. Такова реальность.

Безусловно, нужно отдать должное «Вулверхэмптону». Не хочу допустить недооценку, но думаю, что мы им своей игрой помогли.

Мы допустили очень элементарные ошибки, в очень простых вещах, поэтому, хоть мы и не допустили много моментов у своих ворот, возникло ощущение открытой игры, в которой могло случиться все что угодно", — сказал Микель Артета.

А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ — подарок для «Ман Сити».