Артета о 2-м тайме с «Вулвс»: «Арсенал» не смог доминировать, хоть и забил второй гол. Нужно отдать должное сопернику, но мы им помогли своей игрой"

Лондонцы упустили победу, пропустив в добавленное время ко второму тайму.
"Один эпизод наслаивался другим эпизодом. Мы хоть и забили второй гол, но не смогли взять игру под контроль и доминировать. Такова реальность.
Безусловно, нужно отдать должное «Вулверхэмптону». Не хочу допустить недооценку, но думаю, что мы им своей игрой помогли.
Мы допустили очень элементарные ошибки, в очень простых вещах, поэтому, хоть мы и не допустили много моментов у своих ворот, возникло ощущение открытой игры, в которой могло случиться все что угодно", — сказал Микель Артета.
А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ — подарок для «Ман Сити».