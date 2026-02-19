Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало во 2-го тайма! “Барса” уже делала камбэки и попробует снова»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о незасчитанном голе в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

Источник: Спортс"

Первая полуфинальная игра прошла 12 февраля. Во втором тайме при счете 4:0 после длительного просмотра не был засчитан гол Кубарси.

— Вы понимаете, почему ваш гол был отменен и почему ВАР потребовалось семь минут, чтобы его не засчитать?

— На самом деле нет.

Эта почти 10-минутная пауза прервала наше хорошее начало во втором тайме! Этот гол позволил бы нам подойти к оставшейся части матча с реальным шансом сократить отставание.

— На бумаге отыграть отставание в 4:0 кажется почти невозможным. Верит ли команда в камбэк?

— Мы команда, которая уже делала камбэки.

Мы собираемся попробовать сделать это снова, приложив все наши силы при поддержке наших болельщиков, которые никогда нас не подводят, — сказал Пау Кубарси.