Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало во 2-го тайма! “Барса” уже делала камбэки и попробует снова»

Первая полуфинальная игра прошла 12 февраля. Во втором тайме при счете 4:0 после длительного просмотра не был засчитан гол Кубарси.
— Вы понимаете, почему ваш гол был отменен и почему ВАР потребовалось семь минут, чтобы его не засчитать?
— На самом деле нет.
Эта почти 10-минутная пауза прервала наше хорошее начало во втором тайме! Этот гол позволил бы нам подойти к оставшейся части матча с реальным шансом сократить отставание.
— На бумаге отыграть отставание в 4:0 кажется почти невозможным. Верит ли команда в камбэк?
— Мы команда, которая уже делала камбэки.
Мы собираемся попробовать сделать это снова, приложив все наши силы при поддержке наших болельщиков, которые никогда нас не подводят, — сказал Пау Кубарси.