Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»

У Испании на данный момент лучшая национальная команда в мире. Не только из-за стартового состава, но и из-за игроков, которые находятся на скамейке запасных. Сборная доказывает это на каждом международном соревновании. Я уже много раз говорил: Испания играет в лучший футбол с технической точки зрения.