Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»

"На это можно посмотреть с двух сторон.
У Испании на данный момент лучшая национальная команда в мире. Не только из-за стартового состава, но и из-за игроков, которые находятся на скамейке запасных. Сборная доказывает это на каждом международном соревновании. Я уже много раз говорил: Испания играет в лучший футбол с технической точки зрения.
Возможно, английский футбол более привлекателен, более зрелищен, с динамичными атаками от ворот до ворот.
Нужно немного больше поддержки, чтобы улучшить зрелищность. Считаю, что в Ла Лиге достаточно качественного футбола.
Чего не хватает, так это зрелищности — чтобы игра не только была ориентирована на результат, но и была привлекательной", — сказал Мануэль Пеллегрини.