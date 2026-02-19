Ричмонд
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини ответил на вопрос о том, снизился ли уровень в Ла Лиге за последние годы.

Источник: Спортс"

"На это можно посмотреть с двух сторон.

У Испании на данный момент лучшая национальная команда в мире. Не только из-за стартового состава, но и из-за игроков, которые находятся на скамейке запасных. Сборная доказывает это на каждом международном соревновании. Я уже много раз говорил: Испания играет в лучший футбол с технической точки зрения.

Возможно, английский футбол более привлекателен, более зрелищен, с динамичными атаками от ворот до ворот.

Нужно немного больше поддержки, чтобы улучшить зрелищность. Считаю, что в Ла Лиге достаточно качественного футбола.

Чего не хватает, так это зрелищности — чтобы игра не только была ориентирована на результат, но и была привлекательной", — сказал Мануэль Пеллегрини.