Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Пол Мерсон: «Если “Ман Сити” выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. “Арсенал” действовал медленно и лениво с “Вулвс”. Нельзя играть в футбол на второй передаче»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон дал комментарий после того, как команда Микеля Артеты сыграла вничью 2:2 в матче с «Вулверхэмптоном».

Источник: Спортс"

Лондонцы лидируют в таблице АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на пять очков при одном матче в запасе у «горожан».

«Если “Манчестер Сити” выиграет все матчи, то они станут чемпионами. Это расстраивает. Нельзя играть в футбол на второй передаче.

У «Вулверхэмптона» появилась решимость, когда счет сравнялся. Раньше этого не было. Так играть нельзя. Каждая игра — это как финал.

Нужно показывать высокий темп. «Вулвс» не могли справиться, когда «Арсенал» играл с высоким темпом.

Но «Вулвс» всегда были в игре, особенно если действовать так, как «Арсенал», медленно и лениво, теряя мячи. Это очень расстраивает", — сказал Пол Мерсон.

А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ — подарок для «Ман Сити».