Пол Мерсон: «Если “Ман Сити” выиграет все матчи, то станет чемпионом АПЛ. “Арсенал” действовал медленно и лениво с “Вулвс”. Нельзя играть в футбол на второй передаче»

Лондонцы лидируют в таблице АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на пять очков при одном матче в запасе у «горожан».
«Если “Манчестер Сити” выиграет все матчи, то они станут чемпионами. Это расстраивает. Нельзя играть в футбол на второй передаче.
У «Вулверхэмптона» появилась решимость, когда счет сравнялся. Раньше этого не было. Так играть нельзя. Каждая игра — это как финал.
Нужно показывать высокий темп. «Вулвс» не могли справиться, когда «Арсенал» играл с высоким темпом.
Но «Вулвс» всегда были в игре, особенно если действовать так, как «Арсенал», медленно и лениво, теряя мячи. Это очень расстраивает", — сказал Пол Мерсон.
А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ — подарок для «Ман Сити».