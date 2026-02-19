Жоан Лапорта: «Мы защищаем “Барсу” от людей, которые не могут принять то, кто мы есть. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся. На поле нас остановить не могут»

«Мы защищаем “Барсу” от всего и от всех.
От людей, которые просто не могут принять то, кто мы есть и что мы представляем. Они не могут смириться с тем, чего мы добиваемся с нашей командой. Это единственный способ остановить нас, потому что на поле они этого сделать не могут.
У нас есть команда, которая может противостоять любым возможным трудностям.
Лучший способ справиться с этой неразберихой — стать лучше и играть лучше, иметь лучшую команду и преодолеть трудности", — сказал Жоан Лапорта.
«Мы защищаем “Барсу” — слоган Лапорты на выборах президента. Цель кампании — донести, что никто лучше него не защитит клуб.