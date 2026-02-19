Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов “слив” будет чаще употребляться»

«Кажется, что наступил переломный момент, возможно, поворотный. Посмотрим. Теперь все в руках “Манчестер Сити”. Но вести в два мяча против команды с последнего места в таблице и не выиграть — это недопустимо для “Арсенала”.
В команде царит сильное волнение — похоже, вся эта ситуация берет над ними верх. Так было в этом матче и будет в дальнейшем — это не сулит ничего хорошего.
Мы так часто говорили о том, что они лучшая команда, что у них лучший состав в лиге.
Но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть и добиваться результатов под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться в ближайшие дни", — сказал Алан Смит.
А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ — подарок для «Ман Сити».