Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.45
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.41
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.42
П2
3.26
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Смит об «Арсенале»: «Часто говорили про лучшую команду, но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть под давлением. Слов “слив” будет чаще употребляться»

Бывший нападающий «Арсенала» Алан Смит поделился мыслями о результате матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

Источник: Спортс"

«Кажется, что наступил переломный момент, возможно, поворотный. Посмотрим. Теперь все в руках “Манчестер Сити”. Но вести в два мяча против команды с последнего места в таблице и не выиграть — это недопустимо для “Арсенала”.

В команде царит сильное волнение — похоже, вся эта ситуация берет над ними верх. Так было в этом матче и будет в дальнейшем — это не сулит ничего хорошего.

Мы так часто говорили о том, что они лучшая команда, что у них лучший состав в лиге.

Но это ничего не значит, если нет хладнокровия и умения играть и добиваться результатов под давлением. Слов «слив» будет чаще употребляться в ближайшие дни", — сказал Алан Смит.

А что с «Арсеналом»? Тормознула худшая команда АПЛ — подарок для «Ман Сити».