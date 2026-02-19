Ричмонд
Экс-арбитр Скотт предложил дать тренерам 2 запроса за матч на просмотр ВАР: «Вместо обвинения арбитра в ошибке ответственность несет тренер. Это уменьшит наигранное негодование»

Бывший арбитр Грэм Скотт предложил давать тренерам два запроса за матч на просмотр ВАР.

Источник: Спортс"

"ФИФА тестирует систему, в которой тренерам предоставляется два запроса за матч на пересмотр решения, которые они сохраняют за собой, если первоначальное решение отменяется.

Вместо того чтобы обвинять арбитра в ошибке, ответственность несет тренер, если он не запросил пересмотр или уже использовал его на правильных или спорных решениях.

Это уменьшит наигранное негодование на бровке, когда тренеры будут смотреть в свои ноутбуки.

Посмотрим, какое решение они сочтут очевидным и понятным в установленный срок. Я бы сказал, что 30 секунд [на решение] должно быть достаточно", — написал Грэм Скотт.