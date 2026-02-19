Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.45
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.41
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.42
П2
3.26
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Оласа считает, что Сперцян мог бы перейти в «Реал» или «Барсу»: «В Ла Лиге он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Топ-игрок»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился мыслями о возможном переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Источник: Спортс"

— Вокруг Сперцяна всегда очень много слухов о переходе в Европу, но он пока так и не уехал. Как думаете, он еще успеет стать звездой в каком-нибудь другом чемпионате?

— Эдуард — прекрасный, замечательный игрок. И он очень важен для нас. И с его качествами, с его уровнем он бы мог играть в абсолютно любой команде, где бы он ни захотел.

Хотелось бы, чтобы пока я здесь нахожусь, он оставался с нами. Но решать клубу и ему самому. В испанском чемпионате, где я играл, он бы смотрелся очень хорошо. Мог бы играть абсолютно в любом клубе. Он топ-игрок.

— То есть даже в «Реале» и «Барселоне» потянул бы уровень?

— Да, естественно.

— У него очередной потрясающий сезон. Расскажите какую-нибудь историю про Сперцяна.

— Вся его жизнь — отличная история.

Воспитанник академии клуба, который пробился в главную команду, стал ее лидером, стал капитаном. И в качестве капитана выиграл чемпионский титул! Но, как я уже упоминал, Эдо очень хорош и по человеческим качествам.

Он отлично общается со всеми — и с россиянами, и с легионерами, помогает команде сплотиться. У него особое отношение ко всем. В этом одна из главных его особенностей, — сказал Лукас Оласа.

