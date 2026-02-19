Саусь взял ипотеку под 21%: «Какая была, по такой и взял. Выбора не было. В ближайшее время смогу ее закрыть, думаю»

Футболист ранее перешел в «Спартак» из «Балтики» за 350 миллионов рублей.
— На свою квартиру уже накопили?
— В декабре взял в ипотеку квартиру в Краснодаре. Думаю, в ближайшее время смогу ее закрыть и буду что-то думать дальше.
Сейчас еще предстоит ремонт. Ключи только месяца через полтора получит моя сестра. Надеюсь, что к моему приезду в отпуск все уже будет готово.
— Под какой процент брали ипотеку?
— 21 процент (улыбается). Какая была, по такой и взял. Выбора у меня не было, — сказал Владислав Саусь.