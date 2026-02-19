Ричмонд
Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио — ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать — а следит человек за матчем или нет?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин поделился мыслями о подготовке к матчам.

Источник: Спортс"

«Я лютый задрот при подготовке. Необязательно [зрителям] это все вываливать. Один из моих нелюбимых комментаторских грехов — когда людей заваливают статистикой. Там: “13 матчей, 2 гола”. Что я должен понять из этой статистики?

Что такое комментаторство? Это интерпретация информации, работа с информацией.

Ты скажешь: «Наполи» часто обыгрывает «Кальяри». Окей. Ты скажешь: «Наполи», 173 матча, 500 побед, 18 крупных побед«. Тоже окей. Но если ты скажешь: “За последние 30 матчей этих команд у “Кальяри” только одна победа” — вот это уже смотрится. Это красивая журналистская история. Это круто звучит, это триггерочек, вот это подготовка.

Люди меня спрашивают: «На фига тебе профайлы на футболистов?». Я говорю: «Ребят, из того, что я себе сделаю, я использую 10 процентов». Важно, как ты используешь. Если ты будешь вываливать — это плохо. Я называют это «режим нейросети». Не понимаю, откуда эта мода.

Некоторые ребята в течение 40 секунд просто не могут прокомментировать футбол. Я в режиме отца-пешехода вожу коляску и не смотрю из-за мороза, не могу поставить телефон, и часто слушаю футбол в режиме радиорепортажа — ууу, такие вещи открываются, Карпин был прав, Дзюба был прав.

Ты реально начинаешь понимать — а следит там человек за матчем или нет? Чистая правда. Это наша проблема. СДВГ-репортажи.

Защитники просто передают мяч, Франческо Ачерби коснулся мяч: «Вот, кстати, Ачерби…». Его даже крупным планом не показали. Почему ты вдруг говоришь про Ачерби? Дай атаке развиться, прокомментируй, посмотри за передвижениями.

Я выработал для себя такой алгоритм. Если крупный план на Ачерби, пауза, Ачерби опять кому-то с двух влетел, там обычная долгие паузы после подкатов Ачерби, расскажи, пожалуйста, да, но расскажи что-то интересное.