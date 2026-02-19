Шнякин о комментаторах: «Часто слушаю футбол в режиме радио — ууу, такие вещи открываются, Карпин и Дзюба были правы. Начинаешь понимать — а следит человек за матчем или нет?»

Люди меня спрашивают: «На фига тебе профайлы на футболистов?». Я говорю: «Ребят, из того, что я себе сделаю, я использую 10 процентов». Важно, как ты используешь. Если ты будешь вываливать — это плохо. Я называют это «режим нейросети». Не понимаю, откуда эта мода.