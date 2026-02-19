Ричмонд
Снейдер об Отаменди, показавшем Винисиусу тату с Кубком мира: «Я бы ответил: “Месси выиграл тот ЧМ, а не ты”. Если ты делаешь это при 0:1, у тебя не все в порядке с головой&raqu

Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер раскритиковал защитника «Бенфики» Николаса Отаменди, провоцировавшего Винисиуса Жуниора.

Источник: Спортс"

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Бенфику» на выезде со счетом 1:0. На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Отаменди со смехом показал бразильцу татуировку с Кубком мира, выигранным Аргентиной в 2022 году.

«Ты делаешь это, проигрывая со счетом 0:1? У тебя просто не все в порядке с головой. Это очень по-детски. На месте Винисиуса я бы сказал: “Дружище, ты не выиграл тот чемпионат мира. Его выиграл Месси. Ты не имеешь к этому никакого отношения”.

Он [Винисиус] выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» четыре или пять раз (у Винисиуса две победы в ЛЧ и три титула Ла Лиги — Спортс«“). Честно говоря, ты проделываешь это не с той командой. Возможно, это сработало бы для других, но не для Винисиуса”, — сказал Снейдер в эфире Ziggo Sport.

Отаменди троллил Винисиуса тату с Кубком мира. Там два Месси и титулы.