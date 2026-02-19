Фигу про Роналду, Месси, Марадону, Эйсебио: «Это как сравнивать икру с трюфелями — и то, и то великолепно. Я восхищаюсь Криштиану»

— Это он играл со мной, а не я с ним (смеется). Было видно, что он невероятно талантлив. В 18 лет, когда он присоединился к национальной сборной, мы все это видели — у него была техника, он был очень быстрым, играл обеими ногами и очень высоко прыгал. Он был невероятен в то время, и он остается таким до сих пор.
— Не было ли у вас соперничества с Криштиану или зависти к нему?
— Нет. Я отношусь к нему с огромным восхищением, потому что он — образец, человек, который повсюду продвигает Португалию. Он пример для других — его рекорды, стремление всегда быть лучше, побеждать и быть конкурентоспособным. Все это — только хорошо в контексте истории футбола.
— А где место Роналду в истории?
— Я не люблю сравнения, потому что кто-то все равно окажется в проигрыше, верно? Я не могу сравнивать Марадону с Месси, Эйсебио с Роналду. Это все разные игроки с разными качествами, они играли в разные времена.
Это как сравнивать икру с трюфелями — и то, и то великолепно, — сказал Фигу в подкасте бывшего хавбека «Челси» Джона Оби Микела.