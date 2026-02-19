Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Динамо З
0
:
Генк
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.10
П2
1.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.10
П2
1.42
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.10
П2
1.43
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бранн
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.30
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.29
П2
2.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.22
П2
5.32

Фигу про Роналду, Месси, Марадону, Эйсебио: «Это как сравнивать икру с трюфелями — и то, и то великолепно. Я восхищаюсь Криштиану»

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу высказался об игре с Криштиану Роналду за сборную Португалии.

Источник: Спортс"

— Это он играл со мной, а не я с ним (смеется). Было видно, что он невероятно талантлив. В 18 лет, когда он присоединился к национальной сборной, мы все это видели — у него была техника, он был очень быстрым, играл обеими ногами и очень высоко прыгал. Он был невероятен в то время, и он остается таким до сих пор.

— Не было ли у вас соперничества с Криштиану или зависти к нему?

— Нет. Я отношусь к нему с огромным восхищением, потому что он — образец, человек, который повсюду продвигает Португалию. Он пример для других — его рекорды, стремление всегда быть лучше, побеждать и быть конкурентоспособным. Все это — только хорошо в контексте истории футбола.

— А где место Роналду в истории?

— Я не люблю сравнения, потому что кто-то все равно окажется в проигрыше, верно? Я не могу сравнивать Марадону с Месси, Эйсебио с Роналду. Это все разные игроки с разными качествами, они играли в разные времена.

Это как сравнивать икру с трюфелями — и то, и то великолепно, — сказал Фигу в подкасте бывшего хавбека «Челси» Джона Оби Микела.