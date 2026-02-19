Роналду за 7,5 млн долларов купил 10% акций Pro2col Software — дочерней компании Herbalife: «Мы помогаем формировать платформу, которая может изменить отношение людей к своему здоровью»

"После более чем десятилетнего сотрудничества наши отношения строятся на доверии и общих амбициях. Инвестирование в Pro2col ощущается как естественное развитие этих отношений — помимо представления интересов Herbalife, мы помогаем формировать и развивать платформу, которая может по-настоящему изменить отношение людей к своему здоровью.