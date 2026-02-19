Роналду за 7,5 млн долларов купил 10% акций Pro2col Software — дочерней компании Herbalife: «Мы помогаем формировать платформу, которая может изменить отношение людей к своему здоровью»

Футболист приобрел 10% акций компании Pro2col Software за 7,5 миллиона долларов.
"Herbalife Ltd., ведущая компания в области здравоохранения и хорошего самочувствия, объявила, что звезда мирового спорта Криштиану Роналду приобрел 10% акций HBL Pro2col Software, LLC, косвенной дочерней компании Herbalife, владеющей технологией Pro2col.
Pro2col — это цифровая персонализированная операционная система Herbalife для поддержания здоровья и хорошего самочувствия нового поколения, разработанная для обеспечения ежедневной вовлеченности, устойчивого изменения поведения и достижения измеримых результатов с помощью структурированного подхода к оздоровлению, основанного на данных.
Pro2col использует уникальные данные человека для составления индивидуального плана оздоровления с учетом его ежедневных привычек и продуманного отслеживания питания. Платформа адаптируется к образу жизни человека, делая процесс оздоровления простым и индивидуальным. В ее основе лежит Pro2Score, запатентованная система оценки состояния здоровья, которая отслеживает прогресс по ключевым показателям состояния здоровья, призванная обеспечить ясность, мотивацию и практическую информацию для поддержки здорового образа жизни.
Pro2col также предоставляет дистрибьюторам Herbalife инструменты и аналитическую информацию, которые улучшают взаимодействие с клиентами и их поддержку, делая персонализированное питание и оздоровление более доступными и масштабируемыми", — говорится в пресс-релизе.
"После более чем десятилетнего сотрудничества наши отношения строятся на доверии и общих амбициях. Инвестирование в Pro2col ощущается как естественное развитие этих отношений — помимо представления интересов Herbalife, мы помогаем формировать и развивать платформу, которая может по-настоящему изменить отношение людей к своему здоровью.
Я воочию убедился в том, как Herbalife объединяет науку, инновации и личную поддержку, чтобы сделать здоровье и хорошее самочувствие более доступными. Совместная работа с Herbalife над созданием чего-то долгосрочного — вот что мотивирует меня на данном этапе моей карьеры", — заявил португалец.
Отметим, что Роналду сотрудничает с Herbalife с 2013 года.