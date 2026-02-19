Линекер об инциденте с Винисиусом: «Расизм портит прекрасную игру. Это выходит за рамки футбола — Трамп выкладывал изображение Обамы и его жены в образе обезьян»

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«Винисиус Жуниор забил чудесный гол и отпраздновал его, что сделал бы любой игрок. А потом, по словам Винисиуса и находившегося рядом Килиана Мбаппе, подвергся оскорблениям на почве расизма со стороны Джанлуки Престианни, одного из игроков “Бенфики”.
Это, конечно, будет сложно доказать, но я хочу сказать две вещи. Первое: зачем Винисиусу и Мбаппе врать? Это был момент, когда они могли насладиться радостью, гол. Нет смысла превращать его в момент обвинений и отчаяния. Второе: зачем прятаться за футболкой, если не хочешь скрыть свои слова?
В любом случае, расизм портит прекрасную игру. Я бы сказал, что это выходит за рамки футбола. Мы живем во времена, когда сеется разобщение, когда нас направляют друг против друга — будь то цвет кожи, раса или религия. Это исходит с самой верхушки — мы видим это везде. Всего пару недель назад мы видели, как президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп] выложил изображение бывшего президента [Барака Обамы] и его жены в образе обезьян. Теперь мы наблюдаем подобные обвинения на футбольном поле", — сказал Линекер.