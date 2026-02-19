Линекер об инциденте с Винисиусом: «Расизм портит прекрасную игру. Это выходит за рамки футбола — Трамп выкладывал изображение Обамы и его жены в образе обезьян»

В любом случае, расизм портит прекрасную игру. Я бы сказал, что это выходит за рамки футбола. Мы живем во времена, когда сеется разобщение, когда нас направляют друг против друга — будь то цвет кожи, раса или религия. Это исходит с самой верхушки — мы видим это везде. Всего пару недель назад мы видели, как президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп] выложил изображение бывшего президента [Барака Обамы] и его жены в образе обезьян. Теперь мы наблюдаем подобные обвинения на футбольном поле", — сказал Линекер.