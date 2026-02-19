Каррагер о заявлениях «Бенфики» про инцидент с Винисиусом: «Когда ты в клубе, твои суждения затуманены. “Ливерпуль” был неправ при конфликте Суареса и Эвра — ушло время, чтобы это признать&

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
В португальском клубе прокомментировали этот эпизод так: «Игроки “Реала” не могли слышать то, о чем они говорят, учитывая расстояние».
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью тоже высказался о конфликте бразильца и аргентинца: «Один сказал мне одно, другой — другое. После гола Вини должен быть на руках у игроков “Реала”, а не скандалить с 60-тысячной толпой».
«Большинство людей в футболе смотрят на ситуацию, на “Бенфику” и думают, что она ужасно ошибается.
Иногда, когда ты находишься в футбольном клубе, твои суждения затуманены, и ты поддерживаешь своего игрока независимо от ситуации, даже в такой серьезной ситуации, как расизм.
Была похожая ситуация, когда я играл за клуб — думаю, все в футболе смотрели на нас и думали, что мы в «Ливерпуле» поступаем совершенно неправильно. Инцидент между Луисом Суаресом и Патрисом Эвра 10−15 лет назад. Нам в клубе потребовалось много времени, чтобы признать, что мы сильно ошибались.
Тьерри [Анри] упомянул, что будет проведено расследование. В том случае его провели и выяснили, что сказал Луис [Суарес]. Несколько лет спустя я был на телешоу с Патрисом Эвра и извинился за то, что мы вели себя совершенно неправильно, и клуб последовал тому же примеру. Если будет проведено расследование, а мы надеемся, что оно будет, мы сможем докопаться до сути.
Я думаю, что большинство из нас считает, что произошедшее было очень несправедливо по отношению к Винисиусу. И я просто надеюсь, что, если будет проведено расследование и обвинения подтвердятся, то со временем «Бенфика» и люди, связанные с этим клубом, смогут извиниться. Я также надеюсь, что они осознают некоторые вещи, которые делали сами — они опубликовали твит спустя несколько часов, пытаясь поставить под сомнение обоснованность слов Винисиуса и реальное положение дел.
Надеюсь, если все окажется так, как мы думаем, они извинятся", — сказал Каррагер в эфире CBS Sports.