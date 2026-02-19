Ричмонд
Эль-Хаджи Диуф: «Нужно больше таких сильных людей, как Винисиус, заботящихся не о газетных заголовках, а том, как правильно поступать. Другие на его месте просто пожимают плечами и уходят»

Эль-Хаджи Диуф поддержал Винисиуса Жуниора после скандального эпизода в матче «Бенфика» — «Реал».

Источник: Спортс"

"Как правило, я очень сильный человек, но на это было больно смотреть. Я действительно считаю, что мы подвели Винисиуса, потому что через все это он уже проходил в Испании.

Мне нравится его характер. Многие чернокожие футболисты постоянно сталкиваются с подобным, но просто пожимают плечами и уходят. Вини не из таких. Он открыто говорит о тех вещах, которые затрагивают общество, а обществу нужно больше таких сильных людей, которые заботятся не о газетных заголовках, а том, как правильно поступать«, — заявил бывший форвард “Ливерпуля”.

Лилиан Тюрам о Престианни: «Он назвал Винисиуса обезьяной, говоря про себя: “Я белый, и я человек, а ты черный — ты животное”. Все белые должны осознать, что с этим нужно покончить».