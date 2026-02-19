Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
перерыв
Лудогорец
1
:
Ференцварош
1
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.55
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
перерыв
Панатинаикос
1
:
Виктория Пл
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.40
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
перерыв
Селтик
1
:
Штутгарт
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.80
П2
1.36
Футбол. Лига Европы
перерыв
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.30
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Ринат Билялетдинов о бане России: «Сама идея отдает нацизмом. Хочется спросить чиновников, делающих нас вторым сортом: где вы были, когда проводили Олимпиаду в нацистской Германии?»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Источник: Спортс"

"Сейчас спорт очень политизирован. Да, было что-то похожее и в советское время, но тогда такой ангажированностью политической не выделялось. Сейчас же приказы сверху сыплются, мы слышим вопли глав.

Сама идея отстранения российского спорта отдает нацизмом. Хочется спросить всех этих спортивных чиновников, которые делают нас вторым сортом, не допускают спортсменов до Олимпийских игр, не разрешают посетить открытие. Мы для них второй сорт и еще спасибо должны сказать, что без флага нас пустили.

Хочется спросить: а где вы были, когда проводили Олимпиаду в нацистской Германии? Никто ничего не переносил, никто не бойкотировал. Двойные стандарты", — сказал Билялетдинов.